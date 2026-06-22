Минобороны: ВС РФ за сутки освободили 103 здания в Константиновке МО: в Константиновке за сутки освобождены 103 здания

Москва22 июн Вести.Российские войска за сутки освободили 103 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным Минобороны, подразделения "Южной" группировки улучшили позиции и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Стародубовки, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Васильевской Пустоши в ДНР. В Константиновке они продолжают наступление на всех направлениях и уничтожают разрозненные группы противника в юго-западной части города.

За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. говорится в сообщении оборонного ведомства

Потери ВСУ в Константиновке, по данным ведомства, составили до 85 военнослужащих. Также сообщается об уничтожении боевой машины пехоты, боевой бронированной машины, восьми автомобилей, самоходной артиллерийской установки, станции радиоэлектронной борьбы, 21 наземного робототехнического комплекса и 27 пунктов управления беспилотниками.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на понедельник, 22 июня, средства ПВО обнаружили и уничтожили 301 беспилотник ВСУ над российскими регионами.