МО РФ: российские военные за сутки освободили от ВСУ 94 здания в Константиновке

Военные РФ освободили 94 здания в Константиновке за сутки МО РФ: российские военные за сутки освободили от ВСУ 94 здания в Константиновке

Москва20 июн Вести.Штурмовые подразделения группировки российских войск "Юг" за сутки освободили от украинских боевиков 94 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что российские военные продолжают ликвидацию разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в юго-западной части города.

За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания говорится в сводке МО РФ о ходе спецоперации

Военнослужащие ВС России уничтожили до 95 военных противника, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, а также два орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс.

Накануне в Минбороны сообщили, что за прошедшую неделю в Константиновке от боевиков ВСУ были освобождены 627 зданий.