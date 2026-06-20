Москва20 июнВести.Штурмовые подразделения группировки российских войск "Юг" за сутки освободили от украинских боевиков 94 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что российские военные продолжают ликвидацию разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в юго-западной части города.
За сутки от украинских боевиков освобождено 94 зданияговорится в сводке МО РФ о ходе спецоперации
Военнослужащие ВС России уничтожили до 95 военных противника, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, а также два орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс.
Накануне в Минбороны сообщили, что за прошедшую неделю в Константиновке от боевиков ВСУ были освобождены 627 зданий.