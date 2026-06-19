Минобороны РФ: от боевиков ВСУ в Константиновке освобождены 627 зданий

ВС РФ освободили от ВСУ 627 зданий в Константиновке Минобороны РФ: от боевиков ВСУ в Константиновке освобождены 627 зданий

Москва19 июн Вести.Штурмовые подразделения Южной группировки войск освободили за неделю от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) 627 зданий в Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там подчеркнули, что российские военные продолжали уничтожать окруженные подразделения противника в юго-западной части населенного пункта, а также вели наступательные действия в микрорайоне Николаевский.

За неделю освобождено от украинских боевиков 627 зданий. Уничтожено более 540 украинских военнослужащих, свыше 160 единиц различного вооружения и военной техники, а также 116 автомобилей говорится в сообщении

В оборонном ведомстве также заявили, что ВС РФ освободили Юрковку в ДНР. Под контроль населенный пункт взяли военнослужащие Южной группировки.