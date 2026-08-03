АдГ: отток предприятий из Германии превращается в массовое бегство АдГ: предприятия массово выводят производство из Германии

Москва3 авг Вести.Отток предприятий из Германии приобретает черты массового бегства, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в соцсети X.

Так, в венгерском городе Кечкемет начал работу завод Mercedes-Benz, который стал самым крупным предприятием компании в Европе и вторым по величине в мире.

Крупнейший в Европе завод Mercedes теперь находится в Венгрии. Отток промышленности превращается в массовое бегство отметила Вайдель

При этом правящая в Германии коалиция блока ХДС/ХСС и партии СДПГ "безразлично наблюдает" за тем, как страну крупные предприятия, подчеркнула Вайдель.

Между тем один из руководителей Mercedes-Benz Михаэль Шибе допустил закрытие заводов в Германии и их перенос за рубеж из-за высоких расходов на оплату труда в Германии.

Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) является одним из крупнейших мировых автоконцернов, образован в 1883 году. Штат компании насчитывает 164 тыс. человек.