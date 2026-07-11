Минэкономики ФРГ на фоне кризиса в Volkswagen не ведет с ним прямых переговоров

Власти Германии выступили с заявлением из-за проблем у Volkswagen Минэкономики ФРГ на фоне кризиса в Volkswagen не ведет с ним прямых переговоров

Москва11 июл Вести.Власти Германии не ведут прямых переговоров с руководством концерна Volkswagen, однако поддерживают постоянный контакт с представителями автомобильной промышленности.

Об этом сообщили представитель Министерства экономики ФРГ Сюзанне Унград и заместитель официального представителя правительства страны Штеффан Майер.

Ранее журнал Manager Magazin написал, что названная Volkswagen намерен сократить на своих предприятиях по всему миру порядка 100 тысяч рабочих мест.

На организованной правительством пресс-конференции в Берлине Унград отметила, что эти планы руководства автоконцерна свидетельствуют о "глубоких структурных изменениях" в немецком автопроме.

Представитель Минэкономики ФРГ напомнила, что автомобильная промышленность остается ключевой отраслью для Германии и власти поддерживают ее трансформацию, в том числе, переход на производство электромобилей.

Помимо корпоративных решений, не вызывает сомнений, что каждая компания при принятии стратегических решений должна нести ответственность за своих сотрудников. Мы исходим именно из этого добавила Унград, слова которой приводит РИА Новости

Со своей стороны, Майер заявил, что кабинет министров постоянно взаимодействует с ключевыми игроками автомобильной отрасли, включая Volkswagen.

9 июля стало известно, что руководство названого автоконцерна рассматривает вариант поэтапного закрытия четырех заводов на территории ФРГ до 2034 года.

В середине июня 2026 года сразу шесть членов правления Volkswagen заявили, что существование компании находится под угрозой.

Глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль предложил сформировать рабочую группу с участием представителей властей ФРГ, бизнес-сообщества и местных профсоюзов для разрешения кризиса в национальной автомобильной отрасли.