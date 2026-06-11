Reuters: Volkswagen сократит 19 тысяч сотрудников до конца 2026 года

Volkswagen планирует сократить 19 тысяч сотрудников до конца года Reuters: Volkswagen сократит 19 тысяч сотрудников до конца 2026 года

Москва11 июн Вести.Автоконцерн Volkswagen к концу текущего года планирует сократить 19 тысяч рабочих мест в Германии, сообщает Reuters.

По данным агентства, об этом говорится в заявлении, с которым гендиректор компании Оливер Блюме выступит на ежегодном собрании акционеров.

Сокращения являются продолжением масштабной программы реструктуризации немецкого автогиганта, которая направлена на снижение издержек и повышение эффективности бизнеса.

К 2025 году мы сократили производственные затраты на немецких заводах Volkswagen более чем на 20% сказано в заявлении Блюме

В Volkswagen уточнили, что главной целью программы является дальнейшее сокращение численности персонала в рамках долгосрочного плана оптимизации. Всего в качестве обязательной цели на 2030 год автоконцерн согласовал сокращение более 28 000 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Volkswagen рассматривает возможность поставок автомобилей из Китая в Европу или совместное использование мощностей с китайскими партнерами.