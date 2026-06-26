Volkswagen планирует сократить до 100 тыс. рабочих мест по всему миру Manager Magazin: Volkswagen намерен сократить число рабочих мест до 100 тыс.

Москва26 июн Вести.Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест. Об этом пишет журнал Manager Magazin со ссылкой на источники.

Уточняется, что глава автоконцерна Оливер Блюме в этом вопросе настроен решительно.

Volkswagen планирует сократить до 100 000 рабочих мест. … Он (Оливер Блюме) намерен значительно усилить сокращение рабочих мест отмечается в публикации

Уточняется, что руководство компании намерено полностью реструктурировать автоконцерн. Так, основной бренд и заводы по производству комплектующих Volkswagen будут выведены из основной структуры группы и преобразованы в отдельные компании.

Журнал подчеркивает, что под угрозой закрытия в среднесрочной перспективе окажутся заводы автоконцерна в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также завод Audi в Неккарзульме.

18 июня сообщалось, что в Узбекистане запущены проект строительства завода по крупноузловой сборке автомобилей Volkswagen, а также ряд других совместных с Германией проектов.