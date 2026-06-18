В Ташкенте построят завод по крупноузловой сборке автомобилей Volkswagen

В Ташкенте построят завод по производству автомобилей Volkswagen В Ташкенте построят завод по крупноузловой сборке автомобилей Volkswagen

Москва18 июн Вести.Проект строительства завода по крупноузловой сборке автомобилей Volkswagen, а также ряд других совместных с Германией проектов запущены в Узбекистане.

Соглашения подписали в Ташкенте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В присутствии глав двух стран дан старт ряду совместных инвестиционных и образовательных проектов. В их числе - организация крупноузловой сборки автомобилей Volkswagen в городе Ташкенте, строительство логистического центра в Андижанской области отмечает пресс-служба президента Узбекистана

Кроме того, главы двух стран запустили проекты по производству жидких бытовых моющих средств, подготовке кадров для железнодорожной отрасли, а также открытию экзаменационных центров. Подписаны также соглашения о финансовом сотрудничестве.

Глава компании "Узавтопром" Улугбек Розукулов заявил ранее, что сотрудничество с Volkswagen давно налажено. Соглашение предусматривает производство в Узбекистане семи моделей немецкого бренда.