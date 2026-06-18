Москва18 июнВести.Проект строительства завода по крупноузловой сборке автомобилей Volkswagen, а также ряд других совместных с Германией проектов запущены в Узбекистане.
Соглашения подписали в Ташкенте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В присутствии глав двух стран дан старт ряду совместных инвестиционных и образовательных проектов. В их числе - организация крупноузловой сборки автомобилей Volkswagen в городе Ташкенте, строительство логистического центра в Андижанской областиотмечает пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, главы двух стран запустили проекты по производству жидких бытовых моющих средств, подготовке кадров для железнодорожной отрасли, а также открытию экзаменационных центров. Подписаны также соглашения о финансовом сотрудничестве.
Глава компании "Узавтопром" Улугбек Розукулов заявил ранее, что сотрудничество с Volkswagen давно налажено. Соглашение предусматривает производство в Узбекистане семи моделей немецкого бренда.