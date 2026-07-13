Глава Volkswagen рассказал о нежелании закрывать заводы в Германии

Глава Volkswagen заявил, что хочет избежать закрытия заводов в Германии Глава Volkswagen рассказал о нежелании закрывать заводы в Германии

Москва13 июл Вести.Генеральный директор концерна Volkswagen Оливер Блюм сообщил о нежелании закрывать заводы в ФРГ с целью снижения издержек.

В беседе с газетой Bild он отметил, что в 2025 году компания добилась прогресса, сумев снизить затраты на заводах в Германии в среднем на 20%.

Существуют более разумные решения, чем закрытие заводов сказал Блюм

По его словам, продукция Volkswagen остается популярной, однако компания не получает достаточно прибыли.

Издание Spiegel написало, что Volkswagen обсуждает вариант закрытия четырех своих заводов на территории Германии до 2034 года.

Представитель Министерства экономики ФРГ Сюзанне Унград и заместитель официального представителя правительства страны Штеффан Майер заявили, что у властей Германии нет прямого диалога с руководством концерна Volkswagen, однако они поддерживают постоянный контакт с представителями автомобильной промышленности.