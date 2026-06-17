Москва17 июн Вести.Руководство немецкого автоконцерна Volkswagen считает положение компании крайне сложным и выступает за пересмотр стратегии развития. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на результаты внутреннего опроса членов совета директоров и наблюдательных советов.

По данным издания, большинство участников опроса оценили текущее состояние концерна как критическое.

Шесть из девяти опрошенных членов совета директоров даже оценили компанию как находящуюся под угрозой исчезновения говорится в тексте

Еще трое респондентов назвали ситуацию напряженной.

Как отмечает Der Spiegel, все опрошенные высказались за радикальные изменения в стратегии Volkswagen. В частности, критике подверглась работа компании на рынках Северной Америки и Китая.

Ранее стало известно, что автоконцерн намерен сократить около 19 тысяч сотрудников до конца года. Подобный план является продолжением масштабной программы реструктуризации автогиганта.