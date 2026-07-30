Москва30 июл Вести.Концерн Volkswagen находится в конфликте с собственными профсоюзами, испытывает давление со стороны Еврокомиссии, а также отказывается от возвращения на российский рынок, что ведет к "тихой смерти" компании. Таким мнением с ИС "Вести" поделился президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он добавил, что из-за требований Евросоюза компания сокращает свой модельный ряд даже в тех сегментах, где все идет хорошо.

Volkswagen вступил в клинч с собственными профсоюзами и в битву со здравым смыслом, потому что, несмотря на то, что у них дела не очень, и они понимают, почему не очень дела. На китайском рынке провал, на американском тоже все нехорошо, европейский рынок сложно себя ощущают. Они вместо того, чтоб вернуться на наш рынок и зарабатывать здесь, они говорят: "Нет, нам не нужны деньги. Мы не готовы". Соответственно, они лучше будут сокращать персонал. … И вот как Еврокомиссия скажет, как, соответственно, в Берлине поддакнут, так Фольксваген и будет тихонько умирать. Ну, понятно, что в такой ситуации они сами себя дожмут, сокращая … сильно свой модельный ряд … в тех сегментах, где у них еще все нормально, потому что политики требуют электрификации рассказал Шапарин

Ранее сообщалось, что Volkswagen планирует поэтапное закрытие своих заводов в Германии. Компания хочет к 2034 году уволить около 50 тысяч человек.