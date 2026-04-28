Москва28 апр Вести.Автогигант Volkswagen обсуждает с компаниями оборонной промышленности возможность производства на своем заводе в Оснабрюке продукции военного назначения.

В интервью газете Bild председатель правления концерна Оливер Блуме заявил, что с 2027 года Volkswagen не будет производить свою продукцию, поэтому ведет переговоры с компаниями оборонного сектора, ведь германское правительство поставило "ясную задачу сделать нашу страну обороноспособной".

Тут мы видим большую возможность внести свой вклад с нашими "ноу-хау", учитывая опыт в области автоматизации и квалификацию нашего персонала в Оснабрюке заявил Оливер Блуме

Что касается самой военной продукции, то, по словам Оливера Блуме, оружие они не будут производить, но одним из направлений может стать производство техники для "военной транспортировки".

По данным Financial Times, одним из партнеров концерна может стать израильская компания Rafael; идут переговоры о совместном производстве компонентов для противовоздушной обороны Израиля - тяжелых грузовиков, пусковых установок и электрогенераторов.

На заводе в Оснабрюке производство моделей Porsche завершается в этом году, а в середине 2027 года прекратится и выпуск VW T-Roc Cabrio. Новых заказов на замену пока не поступало. Оборонный концерн Rheinmetall рассматривается как потенциальный покупатель, сообщает ТАСС.