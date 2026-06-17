Топ-менеджеры Volkswagen заявили об угрозе существованию концерна Руководство Volkswagen считает, что будущее автопроизводителя под угрозой

Москва17 июн Вести.Шесть членов правления концерна Volkswagen утверждают, что существование компании находится под угрозой. Об этом сообщает издание Manager Magazine со ссылкой на анонимный опрос в руководстве автопроизводителя.

Кроме того, еще трое топ-менеджеров называют ситуацию напряженной. Причем никто из участников опроса не выбрал пункт, что обстановка в компании "некритическая".

Шесть из девяти опрошенных членов правления сочли, что существование концерна находится под угрозой отмечает издание

Также журналисты добавляют, что девять членов выступают за изменение многих аспектов ведения бизнеса. Это может свидетельствовать от том, что модель, когда автомобили конструируют в ФРГ, собирают в Европе и продают во всем мире, больше не работает, подводит итог издание.

В конце апреля немецкие СМИ сообщили, что председатель правления Volkswagen Оливер Блуме не исключает возможность сборки китайских автомобилей на заводах концерна в КНР.