В Volkswagen задумались о поставках сделанных в Китае автомобилей в Европу

Volkswagen изучает возможность поставок автомобилей из Китая в Европу В Volkswagen задумались о поставках сделанных в Китае автомобилей в Европу

Москва1 мая Вести.Volkswagen рассматривает возможность поставок автомобилей из Китая в Европу или совместное использование мощностей с китайскими партнерами, пишет немецкое деловое издание Handelsblatt.

Руководство (Volkswagen – прим. ред.) изучает новые подходы к повышению эффективности использования производственных мощностей. К ним относятся такие варианты, как поставка автомобилей из Китая в Европу или совместное использование мощностей с китайскими партнерами. Эти варианты являются политически чувствительными говорится в статье

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме заявил, что окончательное решение пока не принято. В настоящее время концерн анализирует, "какие продукты Volkswagen из Китая могут подойти для Европы".

При этом, подчеркнул Блюме, приоритет отдается собственной продукции, а не открытию мощностей для китайских партнеров.

Volkswagen поддерживает партнерские отношения с компаниями SAIC и FAW в Китае и в последнее время начал сотрудничать с китайским стартапом по производству электромобилей Xpeng.

Ранее сообщалось, что Volkswagen обсуждает возможность производства на своем заводе в Оснабрюке продукции военного назначения.