Москва1 маяВести.Volkswagen рассматривает возможность поставок автомобилей из Китая в Европу или совместное использование мощностей с китайскими партнерами, пишет немецкое деловое издание Handelsblatt.
Руководство (Volkswagen – прим. ред.) изучает новые подходы к повышению эффективности использования производственных мощностей. К ним относятся такие варианты, как поставка автомобилей из Китая в Европу или совместное использование мощностей с китайскими партнерами. Эти варианты являются политически чувствительнымиговорится в статье
Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме заявил, что окончательное решение пока не принято. В настоящее время концерн анализирует, "какие продукты Volkswagen из Китая могут подойти для Европы".
При этом, подчеркнул Блюме, приоритет отдается собственной продукции, а не открытию мощностей для китайских партнеров.
Volkswagen поддерживает партнерские отношения с компаниями SAIC и FAW в Китае и в последнее время начал сотрудничать с китайским стартапом по производству электромобилей Xpeng.
Ранее сообщалось, что Volkswagen обсуждает возможность производства на своем заводе в Оснабрюке продукции военного назначения.