Москва6 мая Вести.Китайские автопроизводители практически на поколение опередили европейских и сумели понять, что машина для современных потребителей – не просто средство передвижения. Об этом автоэксперт Егор Васильев заявил в комментарии для ИС "Вести".

Сегодня автомобиль – это удобный гаджет с большим количеством приятных опций и информационно-развлекательная система для водителя, отметил эксперт.

Поменялась концепция. Если раньше у автомобилей ценились характеристики управляемости, динамики, какие-то тонкие моменты драйверские, естественно, дизайн, то со временем отношение потребителя к автомобилям стало меняться. И похоже, что первыми, кто сумел это осознать, как раз оказались китайские автопроизводители, которые при этом в процессе своей экспансии довольно успешно перекупили огромное количество европейских специалистов… Они действительно являются лидерами по объемам продаж и по производству, они имеют возможность как раз свою концепцию продвигать в массы объяснил Васильев

Ранее сообщалось, что немецкий автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность поставок автомобилей из Китая в Европу или совместное использование мощностей с китайскими партнерами.