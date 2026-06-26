Москва26 июн Вести.Стратегическая конкуренция между Китаем и США приносит пользу обеим сторонам. Об этом ИС “Вести” заявил профессор Университета международного бизнеса и экономики Гун Цзюн.

Он отметил, что польза соперничества заключается в стимуле для обеих сторон работать упорнее, и это выводит технологии на новый уровень.

Сегодня Китай и Соединенные Штаты участвуют в стратегической конкуренции. Это главная часть противостояния, конкуренция в области инноваций и науки. Мы добились больших успехов, по сути, догнав Америку. Есть даже области, где китайские компании действительно лидируют. Такая гонка приносит пользу обеим сторонам, потому что стимулирует работать усерднее. И я хотел бы сказать всему миру: есть побочный эффект от их конкуренции, но в целом это выводит человеческие технологии на новый уровень сказал профессор

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что Китай по ряду показателей вскоре может обогнать США в развитии атомной энергетики. По его словам, несмотря на небольшой удельный вес атомной энергии в КНР, масштабные планы Пекина в этой сфере позволят ему обогнать лидеров по другим показателям.