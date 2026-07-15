Москва15 июл Вести.Китай в сравнении с США развивается интереснее. Об этом ИС "Вести" заявил доктор исторических наук, профессор, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного Университета имени Ломоносова, Алексей Маслов.

По его словам, это создает парадокс, особенно на фоне попыток Запада перенести производства из Азии обратно в США и Европу, которые уже сталкиваются с проблемами дороговизны и низкого качества. Такой подход может только увеличить затраты потребителей.

А вот-вот потому что когда-то именно США были одним из лидеров не просто там индустриализации микросхем, силиконовой долины. США были лидерами в формировании нового мышления, действительно, мышления открытого, что, ребята, давайте делать все там, где дешево, давайте поддерживать стартапы. Но оказалось, США как-то очень быстро "отдряхлели". Это вот этот пара - это парадокс. Европа старенькая, это понятно. И Европа консервативная, тоже понятно. Но США, которые дряхлеют с такой скоростью и на фоне чего якобы консервативный Китай с этими конфуцианскими проблемами, с различными якобы буддийско-даосскими верованиями. Он оказывается значительно более интенсивно развивающимся сказал Маслов

Ранее вице-президент аналитического центра "Китай и глобализация" Гао Чжикай заявил, что в отличие от США, Китай стремится к развитию искусственного интеллекта(ИИ) в мирных целях. Китай намерен продвигать ИИ на основе открытого исходного кода и готов сотрудничать с другими странами. В то время как США собираются достичь доминирования в этой области.