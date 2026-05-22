Москва22 мая Вести.Теоретически создание военно-политического союза между Россией и Китаем возможно, однако Пекин очень не хочет создавать подобного рода коалиции. Об этом директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, китайское политическое руководство всегда продвигает идею, что любой конфликт необходимо решать только политическими и переговорными методами.

Если говорить в теории, то, конечно, возможно [создание военного союза]. На практике Китай, судя по всему, очень не хочет создавать такой военный союз. Потому что Китай, во-первых, хочет чувствовать себя над военной схваткой. И идея Китая заключается всегда в том, что любой конфликт надо решать политическими и переговорными методами. Создание нового военного союза … приведет к тому, что мир опять разделится, как сказали бы китайцы на Инь и Ян, это еще больше приведет к эскалации объяснил Маслов

Россия и Китай стараются построить отношения совершенно нового типа, отметил эксперт.

Отношения нового типа построены не на военном союзе, потому что военный союз всегда против кого-то, а на настолько глубоком взаимодействии, что военная составляющая является частью этого взаимодействия добавил Маслов

Ранее научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов предложил рассмотреть идею заключения формального военно-политического союза между Россией и Китаем. По его мнению, в эпоху формирования многополярной системы мира такой подход стал бы оптимальным тактическим вариантом.