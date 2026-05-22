Москва22 мая Вести.На Западе обсуждают военный договор между РФ и КНР, который страны не подписывали. Об этом ИС "Вести" рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Россия и Китай не подписали никакого военного договора, хотя все время об этом на Западе почему-то идет речь, что Россия и Китай вот-вот подпишут какое-то соглашение. Его нету. Нас вполне устраивают те договорные отношения, которые сегодня уже заложены и в базовом договоре от 2001 года