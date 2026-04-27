Военное сотрудничество России и Китая чрезмерно пугает США и их союзников Эксперт Стефанович: США чрезмерно опасаются военной связки России и КНР

Москва27 апр Вести.Сотрудничество России и Китая в военной сфере и стратегических областях очень нервирует США и их союзников в регионе, при этом наполнение отношений РФ и КНР гораздо сложнее и многограннее. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

США опасаются военной связки РФ и КНР даже больше, чем она существует в реальности, отметил эксперт.

Не секрет, что, еще начиная с прошлой американской администрации, они очень активно рассуждают о том, что им необходимо наращивать ядерный арсенал, потому что вдруг Россия и Китай договорятся, чтобы вместе начать войну против США. Либо одни начнут, другие подтянутся. Естественно, российско-китайские взаимоотношения гораздо сложнее, чем такие банальные конструкции. Да и в целом для ядерного сдерживания арифметика - не самый лучший инструмент подчеркнул эксперт

При этом, отметил Стефанович, Россия и Китай осуществляют некоторые совместные мероприятия.

У нас регулярно происходит совместное патрулирование бомбардировщиков над международными водами Тихого океана - и, к слову, североамериканское командование противовоздушной обороны уже начало переживать по поводу этих мероприятий, прямо об этом заявлять, просить больше ресурсов. Естественно, на это особое внимание обращают страны региона - Япония и Южная Корея, которые являются союзниками США и тоже переживают. Россия и Китай подчеркивают ненаправленность своих действий против этих стран, но повышают операционную совместимость указал Стефанович

Сотрудничество РФ и КНР в стратегических областях продолжается, добавил он.

У нас есть сотрудничество в сфере системы предупреждения о ракетном нападении, о чем неоднократно говорил президент Российской Федерации. У нас есть совместные учения по противоракетной обороне - как минимум ранее проводились. То есть - да, и в стратегических чувствительных областях наше сотрудничество продолжается сказал эксперт

Ранее директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов в интервью ИС "Вести" отметил: Россия и Китай сейчас доверяют друг другу, и это доверие только укрепляется в результате действий США.