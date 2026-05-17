США тревожит возможное объединение ядерных сил РФ и Китая

Москва17 мая Вести.США тревожит то, что Россия и Китай могут объединить ядерные силы, заявил ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, нынешнее американское руководство вопрос о ядерном потенциале двух стран волнует даже больше, чем ситуация на Ближнем Востоке.

Гораздо больше, чем [ситуация] с Ормузским проливом и Тайванем, его (президента США Дональда Трампа. – Прим. ред.) беспокоит растущая мощь стратегических ядерных сил Китайской Народной Республики, которая растет как на дрожжах. Для Трампа, как и для будущих президентов Соединенных Штатов, кто бы ими ни стал, в самом страшном сне не хочется увидеть, когда совокупная ядерная мощь России и совокупная ядерная мощь Китая объединятся против Соединенных Штатов отметил Картаполов

По его словам, распределенный баланс сил позволит привести геополитическую ситуацию к мирному состоянию.

Издание Strategic Culture ранее отметило, что госвизит американского лидера в Китай в середине мая продемонстрировал существенное ослабление позиций США на мировой арене.