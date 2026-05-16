Онлайн-издание увидело в визите Трампа в КНР закат американской гегемонии Strategic Culture: визит Трампа в Пекин обнажил утрату США влияния в мире

Москва16 мая Вести.Государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай 13-15 мая продемонстрировал существенное ослабление американских позиций на мировой арене. К такому выводу пришло выходящее на английском языке Strategic Culture.

Мы вступили в новую историческую эпоху. Американская властность и высокомерие больше недопустимы. Когда Вашингтон выпрашивая хоть что-то, получает лишь выговор, а взамен ничего не получает, для американской империи дни сочтены. Упадок очевиден для всего мира резюмирует издание

Авторы публикации подчеркивают, что прежняя бравада Трампа в отношении Пекина полностью исчезла. Жесткая риторика и ультиматумы по торговым вопросам остались в прошлом. По оценке Strategic Culture, КНР превращается в глобальную экономическую сверхдержаву, тогда как Вашингтон "осторожно балансирует на грани".

Издание признает, что китайская сторона оказала американскому лидеру пышный прием с почетным караулом, кортежем и красной дорожкой, однако расценивает это как жест снисходительности со стороны государства, осознающего собственное превосходство. В нынешних условиях Соединенные Штаты уже не в состоянии скрывать от мирового сообщества свою неспособность оказывать давление на Пекин, констатирует автор.

Последний раз до нынешнего визита действующий американский президент посещал КНР в 2017 году - тогда Трамп приезжал в рамках первого президентского срока. За минувшие девять лет двусторонние отношения претерпели кардинальные изменения, отмечает Strategic Culture.

По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп назвал его другом и сделал множество комплиментов. Газета The New York Times 15 мая сообщила, что Си Цзиньпин упомянул президента РФ Владимира Путина в ходе общения с Трампом в резиденции Чжуннаньхай. Как отмечает издание, дух соперничества между лидерами двух стран сохранялся даже во время непринужденной прогулки по садам. The New York Post при этом назвала президента США "королем джунглей".

В интервью по завершении государственного визита Трамп заявил, что не хотел бы вступать в военный конфликт с КНР в случае провозглашения Тайванем независимости, и выразил надежду на то, что ситуация вокруг существующих разногласий не будет обостряться.