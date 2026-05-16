Трамп дал совет Тайваню по поводу широкого признания независимости острова

Москва16 мая Вести.Президент США Дональд Трамп после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином выразил нежелание вовлекать американские вооруженные силы в конфликт с Китаем в случае, если Тайвань объявит о своей независимости.

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в интервью телеканалу Fox News.

Я не хочу, чтобы кто-то пошел по пути независимости, ведь, как вы знаете, предполагалось, что нам нужно будет преодолеть 9, 5 тысячи миль (почти 15,3 тысячи километров – прим. ред.), чтобы вести войну. Не хочу этого. Я хотел бы, чтобы они (по обе стороны Тайваньского пролива – прим. ред.) успокоились ответил Трамп на вопрос о возможном изменении позиции Вашингтона в отношении острова

В этой связи глава Белого дома призвал Китай и Тайвань "остудить пыл".

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что откладывает ранее принятое решение поставить острову оружие американского производства на сумму порядка 12 миллиардов долларов.