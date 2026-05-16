Москва16 маяВести.Президент США Дональд Трамп утверждает, что откладывает свое решение по поставкам американского оружия Тайваню на сумму порядка $12 млрд.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
Я пока откладываю это решение, все зависит от Китая. Откровенно говоря, для нас это очень сильный козырь на переговорах. Речь идет о большом количестве оружиязаявил Трамп
При этом американский лидер подчеркнул, что его визит в Китай и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином не повлияли на политику Белого дома в отношении Тайваня.
Перед поездкой в Пекин президент США выразил желание обсудить тему поставок вооружения Тайваню с Си Цзиньпином. Это вызвало обеспокоенность среди союзников Вашингтона.
После окончания трехдневного визита американского лидера тот подчеркнул, что сторонам удалось достичь взаимопонимания с главой КНР по проблемам Ирана и Тайваня.
Как отметил директор Института стран Азии и Африки МГУ им М.В. Ломоносова Алексей Маслов, прошедшие переговоры лидеров двух сверхдержав в китайской столице привели к подвижкам по тайваньскому вопросу между США и Китаем.