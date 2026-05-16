Москва16 мая Вести.Президент США Дональд Трамп утверждает, что откладывает свое решение по поставкам американского оружия Тайваню на сумму порядка $12 млрд.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Я пока откладываю это решение, все зависит от Китая​​​. Откровенно говоря, для нас это очень сильный козырь на переговорах. Речь идет о большом количестве оружия заявил Трамп

При этом американский лидер подчеркнул, что его визит в Китай и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином не повлияли на политику Белого дома в отношении Тайваня.

Перед поездкой в Пекин президент США выразил желание обсудить тему поставок вооружения Тайваню с Си Цзиньпином. Это вызвало обеспокоенность среди союзников Вашингтона.

После окончания трехдневного визита американского лидера тот подчеркнул, что сторонам удалось достичь взаимопонимания с главой КНР по проблемам Ирана и Тайваня.

Как отметил директор Института стран Азии и Африки МГУ им М.В. Ломоносова Алексей Маслов, прошедшие переговоры лидеров двух сверхдержав в китайской столице привели к подвижкам по тайваньскому вопросу между США и Китаем.