Трамп вызвал обеспокоенность у союзников США после его слов о Тайване FT: союзники США обеспокоены желанием Трампа обсудить Тайвань с главой КНР

Москва13 мая Вести.Союзники Вашингтона выразили обеспокоенность желанием президента США Дональда Трампа обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос дальнейших продаж американского оружия Тайваню, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Глава Белого дома прибудет в Китай в среду с трехдневным визитом для переговоров с лидером КНР. Ранее Трамп заявлял о намерении обсудить тему поставок вооружения Тайваню с Си Цзиньпином во время его поездки.

Комментарий Трампа вызвал обеспокоенность среди союзников США пишет издание

Накануне прибытия американского лидера в Пекин посольство КНР в Вашингтоне опубликовало перечень из четырех "красных линий", которые США категорически запрещено "пересекать" для сохранения стабильности в китайско-американских отношениях. Среди упомянутых в списке пунктов – вопрос Тайваня, который является одной из ключевых точек напряженности между сверхдержавами.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон не стремится дестабилизировать ситуацию вокруг Тайваня, обе стороны – американская и китайская – осведомлены о позициях друг друга в рамках обсуждаемого вопроса.