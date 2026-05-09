Юньцюань: Трамп не считается со стратегическими интересами других стран

Юньцюань: Трамп не считается со стратегическими интересами других стран

Москва9 мая Вести.Главная проблема в отношениях между Китаем и США заключается в неумении главы Белого дома уважать стратегические интересы других стран. Об этом ИС "Вести" сообщил председатель ученого совета Института социального развития Евразии Исследовательского центра по вопросам развития при Госсовете КНР Ли Юнцюань.

По его словам, Трамп готов продавать оружие Тайваню тем самым бесцеремонно вмешиваясь во внутренние дела КНР.

Ранее сообщалось, что визит Трампа в КНР не повлияет на отношения Китая и России.