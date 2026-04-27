Эксперт: визит Трампа в КНР не повлияет на отношения Китая и России Политолог Бордачев: визит Трампа в КНР не повлияет на отношения Китая и России

Москва27 апр Вести.Планирующийся визит президента США Дональда Трампа в КНР не может повлиять на повестку отношений Китая и России, хотя может привнести "что-то новое" к последующему визиту в Поднебесную президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

Визит Трампа в КНР планировался на конец марта, но был перенесен на фоне конфликта США и Ирана. Готовится и визит в Китай президента РФ Владимира Путина.

Скорректировать наше сотрудничество этот визит [Трампа] не может. Но этот визит может добавить что-то новое к большой дипломатической повестке визита президента России в Китай, к тому, что Китай и Россия будут обсуждать на глобальном уровне. Возможно, что наши китайские друзья от американцев услышат о готовности каких-то уступок, компромиссов и сокращения своих попыток монопольно контролировать нефть предположил Бордачев

По словам эксперта, отношения РФ и КНР не зависят от действий американского руководства.

Мы понимаем, что кто-то должен стабилизировать этот мир. И мы сотрудничаем, это выгодно и Китаю, и России. Но, с другой стороны, мы от этого совершенно не зависим, потому что стиль, природа и дух китайско-российских отношений были созданы до президента Трампа, он не имеет к этому никакого отношения абсолютно. Это двусторонняя история России и Китая, которая возникает много-много лет назад с подписанием основополагающего договора и других документов. Неважно, какое правительство в Америке было подчеркнул Тимофей Бордачев

Ранее директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов в интервью ИС "Вести" заявил, что Россия и Китай сейчас доверяют друг другу, и это доверие только укрепляется в результате действий США.