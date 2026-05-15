Эксперт Мальцев: Трамп не в той позиции, чтобы идти на конфронтацию с Китаем

Москва15 мая Вести.Комментируя возможность введения Дональдом Трампом новых санкций против Китая после возвращения из Пекина, научный сотрудник Центра международной безопасности ФГБ НУ "Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук" (ИМЭМО РАН), политолог Артем Мальцев заявил ИС "Вести", что президент США не станет портить отношения с КНР накануне выборов в Конгресс.

По его мнению, несмотря на непредсказуемость и импульсивность в принятии своих решений, Дональд Трамп не в том положении, чтобы нарушить достигнутые договоренности с Китаем, которыми Пекин намерен непременно воспользоваться.

Прямо сейчас в текущем ситуационном положении он совершенно не в той позиции, чтобы идти на конфронтацию. Он наоборот находится в позиции, что ему нужно продемонстрировать набор символических побед, которые отвлекут внимание публики в преддверии выборов в Конгресс от его поражений. Поэтому китайцы видят окно возможностей и непременно его используют. Оно не очень большое, не очень значительное и я бы сказал, что последствия этой встречи пока достаточно минимальные, но тем не менее они есть считает Мальцев

Ранее сообщалось, что приехавший с визитом в Пекин президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Вашингтон и Пекин ждет фантастическое будущее и лучший период в истории взаимоотношений.