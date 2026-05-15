Эксперт Мальцев: у Трампа и Си Цзиньпина очень разные стратегические культуры Эксперт Мальцев отметил у лидеров КНР и США разницу в политическом менталитете

Москва15 мая Вести.Существует глубокий разрыв в стратегических подходах лидеров Китая и США, обусловленный фундаментальными различиями в политическом мышлении, присущем их государствам. Об этом рассказал ИС "Вести" научный сотрудник Центра международной безопасности ФГБ НУ "Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук" (ИМЭМО РАН), политолог Артем Мальцев.

По его убеждению, фундаментальные различия культурных, политических, экономических и национальных приоритетов США и Китая напрямую влияют на то, что лидеры стран демонстрируют диаметрально противоположные подходы.

На мой взгляд, Трамп и Си Цзиньпин— это очень разные стратегические культуры. Соответственно, Трамп действует в логике торговой сделки, в логике торговых переговоров, где действительно необходим определенный нахрап, определенная психология имеет гораздо большее значение, потому что после некоторых зафиксированных договоренностей идут сразу финансовые последствия. И если удается приобрести ситуативный успех, то на этом успехе на этой волне можно двигаться бесконечно. А Си Цзиньпин и китайцы, они, конечно, рассуждают совсем по-другому. Они рассуждают с точки зрения своих долгосрочных интересов национальной безопасности. У них более длительные сроки планирования, в рамках которых первый, самый главный интерес — это отсутствие непредсказуемости, это снижение риска, неожиданной дестабилизации. Поэтому для них самый главный интерес, на самом деле - это избежать каких-то странных "дерганных" поворотов со стороны Трампа. С другой стороны, они совершенно не заинтересованы в том, чтобы сдавать свои стратегически важные позиции по Ирану объяснил Мальцев

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на укрепление отношений между США и Китаем. Он подчеркнул, что администрация экс-президента США Джо Байдена нанесла Штатам огромный ущерб.

