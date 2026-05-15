Москва15 мая Вести.В глазах Китая фигура президента США Дональда Трампа является воплощением непредсказуемой нестабильности. Об этом ИС "Вести" рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ФГБ НУ "Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук" (ИМЭМО РАН) Артем Мальцев.

По его мнению, китайская позиция определяется двумя ключевыми моментами: опасения непредсказуемости действий президента США и желанием ослабления или полного снятия торговых ограничений.

Я бы сказал, что китайская позиция исходит из двух фокусов: первый - они, разумеется, воспринимают Трампа как фактор непредсказуемой нестабильности. То есть фактор, который может непредвиденным образом нарушить действующие экономические, политические прогнозы по целому ряду направлений. И, с учетом американской антикитайской платформы Трампа, китайцы понимают, к чему могут привести резкие повороты с его стороны - новые вспышки торговой войны, что китайцам, конечно, совершенно не нужно. А второй фокус связан с их долгосрочными стратегическими интересами. В первую очередь в технологической сфере, в сфере, связанной с развитием искусственного интеллекта. И здесь давно уже продолжаются противоречия, связанные с тем, что американцы пытаются ограничить экспорт в Китай микрочипов, нужных для обучения таких моделей. Безусловно, китайцы сильно заинтересованы в том, чтобы эти ограничения по возможности сократить, снять