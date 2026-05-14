Москва14 мая Вести.Слова председателя КНР Си Цзиньпина о крупном конфликте, который может возникнуть между Китаем и США, являются показательными. Такое мнение ИС "Вести" высказал китаевед, директор Института изучения современного Китая "Новый Восток" Николай Вавилов.

Впервые в своей речи Си Цзиньпин указал на существующее противоречие и подготовку к прямом крупному конфликту. Сказал довольно завуалированно, но все в американском истеблишменте прекрасно знают о известной максиме - ловушке Фукидида. Это борьба двух сил, действующего гегемона и восходящей силы, которая неизбежно приводит к войне. Впервые из уст председателя КНР, а не министра, чиновника или эксперта, прозвучала максима, которая утверждает, что действительно это столкновение неизбежно заметил Вавилов

Ранее на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что противостояние между Китаем и США приведет к взаимному ущербу, поэтому стороны должны быть партнерами, а не соперниками. Председатель КНР также указал, что отношения Китая и США являются самыми важными двусторонними отношениями в мире.