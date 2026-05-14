Москва14 мая Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин назвал нынешний визит президента США Дональда Трампа в Пекин историческим.

Это исторический визит сказал он в своей речи на приветственном банкете

Председатель КНР отметил, что китайско-американские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в современном мире, их можно только улучшать и нельзя портить. Обе страны выигрывают от сотрудничества и несут потери от конфронтации.

Как сообщает Reuters, на закрытой встрече лидеров двух крупнейших экономик мира прозвучали заявления Си Цзиньпина по поводу Тайваня. Они представляли собой суровое предупреждение во время пышного мероприятия, которое в остальном выглядело дружелюбным и непринужденным, хотя в американском отчете о переговорах Тайвань не упоминался.

Вместо этого внимание было сосредоточено на общем желании лидеров вновь открыть ключевой водный путь — Ормузский пролив, фактически закрытый из-за войны с Ираном, а также на очевидном интересе Си Цзиньпина к покупке американской нефти, чтобы уменьшить зависимость Китая от поставок с Ближнего Востока.

Есть те, кто говорит, что это может быть самый масштабный саммит в истории сказал Трамп Си Цзиньпину во вступительном слове после церемонии в Большом зале народных собраний в Пекине.

В своем кратком отчете министерство иностранных дел Китая сообщило Трампу, что состоявшиеся в среду переговоры между американскими и китайскими представителями по экономическим и торговым вопросам в Южной Корее достигли "в целом сбалансированных и позитивных результатов".

Как отмечает Reuters, по словам официальных лиц, переговоры были направлены на поддержание хрупкого торгового перемирия, заключенного в октябре прошлого года, и создание механизмов для поддержки будущей торговли и инвестиций.