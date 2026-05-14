Москва14 мая Вести.В ходе визита в Китай президент США Дональд Трамп пытается добиться расположения председателя КНР Си Цзиньпина. Таким наблюдением поделился журналист ИС "Вести" Александр Балицкий.

Первые переговоры Трампа и Си продолжались более двух часов, и в их открытой части звучали по большей части общие слова, отметил журналист.

Но видно было, как Трамп всячески пытался снискать расположение китайского лидера, называл его и великим лидером, и другом, и вообще заявил, что теперь-то уж точно отношения Китая с США будут лучше, чем когда-либо. Тут не поспоришь с Трампом, потому что хуже, чем в последнее время, не было давно… В общем, есть за что на Трампа китайцам обижаться, но Си при этом был очень дружелюбен, заявив, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками и, помогая друг другу, смогут добиться успеха отметил Балицкий

На такую взаимную помощь как раз очень рассчитывает Трамп, добавил журналист.

Он, конечно, не признается, что торговая война ударила по нему больнее, но явно понимает, иначе бы и не настаивал сейчас на том, чтобы развивать с Китаем торговые отношения. А мы уже который день говорим про такую внушительную делегацию глав американских корпораций, у которых тоже здесь своя программа, но и на встрече все они тоже были, и очень рассчитывают еще больше закрепиться в Китае, на китайском рынке отметил Балицкий

При этом госсекретарь США Марко Рубио по пути в Пекин назвал Китай главным геополитическим вызовом для Вашингтона.

Что, в общем-то, не совсем про то, о чем сегодня Трамп говорил. Так что - вопросики к тому, что же на самом деле держат за пазухой Трамп и вообще американцы для Китая добавил журналист

Сам Дональд Трамп ранее заявил, что его переговоры с Си Цзиньпином прошли "превосходно".