Политолог Мальцев считает, что встреча лидеров США и КНР взаимовыгодна для стран Эксперт Мальцев об итогах встречи Трампа с Си Цзиньпином: взаимовыгодная ничья

Москва15 мая Вести.Китайцы уже выиграли от того, что им удалось избежать новой итерации торговой войны. Об этом ИС "Вести" рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ФГБ НУ "Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук" (ИМЭМО РАН), политолог Артем Мальцев.

По его мнению, встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином принесла странам взаимную выгоду.

Я думаю, что китайцы уже выиграли от того, что им удалось, ну, по сути, в некотором смысле продлить …перемирие, то есть избежать новой итерации торговой войны. Скорее всего, те решения, которые американцы сейчас принимают в области экспорта и искусственного интеллекта, - это такие маленькие объекты. Но поскольку китайцы понимают, что, в общем, эскалация и давления на американскую сторону сейчас не в их интересах, там по целому ряду причин, то можно сказать, что это такая взаимовыгодная ничья считает Мальцев

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился заказать 200 самолетов Boeing.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин назвал нынешний визит президента США Дональда Трампа в Пекин историческим.