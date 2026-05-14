Москва14 мая Вести.Повестка американско-китайской встречи на высшем уровне асимметрична, и у председателя КНР Си Цзиньпина сильные позиции на переговорах с прибывшим в Пекин президентом США Дональдом Трампом. Это отметил в интервью ИС "Вести" доктор исторических наук, профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Лузянин.

По его словам, повестка Китая на переговорах - политико-экономическая, тогда как у Трампа это прежде всего бизнес-повестка.

В Китае сбалансированная повестка: конечно, экономика, торговля, экономическая выгода, и вторая часть — это суверенитет, независимость, политические позиции КНР, Тайвань и другие. А у Трампа повестка как бы экономизирована, то есть она на 90%, если даже не на 100%, собственно, экономико-технологическая. И он неслучайно везет весь свой бизнес - 17 руководителей мегакомпаний, технологических, промышленных, то есть представляет повестку американскую исключительно в этом свете. Это тоже такая определенная хитрость, потому что он понимает, что как только он уйдет на поляну регионально-политических конфликтных вещей - Иран, Тайвань, Южно-Китайское море, другие какие-то горячие точки - он здесь, так сказать, не имеет сильных позиций. А экономика - да сказал Лузянин

Однако, указал он, у Трампа есть слабые позиции и в части экономики. Прежде всего, тарифная война США и КНР закончилась фактически победой Китая. Также трансформируется сама по себе китайско-американская экономическая модель.

Если раньше Китай был как бы пристегнут к глобализованной Америке, то сегодня мы видим после расцепки фактически взаимозависимость уже больше на китайских экономических условиях. Потому что в сфере, например, высших технологий, цифровизации, IT-технологий Китай практически вышел на уровень США. Не обогнал, но они абсолютно самодостаточны, подтвердив свой технологический суверенитет подчеркнул Лузянин

Также Китай наращивает свой гигантский профицит - перевес экспорта над импортом - во взаимной торговле с США.

Она [торговля] опустилась в целом с 700 млрд до примерно 540 млрд [долларов] за два года, но профицит у Китая колоссальный - примерно 70% на 30% - в торговле с США. Плюс снижение китайских вложений в американские государственные ценные бумаги, так называемые treasuries, с триллиона до 700 млрд [долларов]. То есть фактически у Си Цзиньпина и в политической, и в экономической сфере хорошие позиции, и он их, конечно, не упустит. И сколько бы и как бы Трамп ни рекламировал этот визит как сверхудачный, сверхграндиозный именно с экономической, коммерческой позиции, конечно, все понимают, что Трамп приехал просителем отметил Лузянин

Также Сергей Лузянин высказал мнение о том, что Дональд Трамп еще до прилета в Пекин потерпел поражение в попытке уговорить Китай содействовать США в их конфликте с Ираном.