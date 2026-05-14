Москва14 мая Вести.Снижение объемов торговли США с Китаем выгодно российскому бизнесу, который замещает продукцию американских экспортеров на рынке КНР. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" генеральный директор Российско-Китайского инвестиционного фонда регионального развития Рустам Темиргалиев.

По его словам, особенно заметен этот эффект в поставках продукции сельского хозяйства.

Снижение американской торговли с Китаем на руку российскому бизнесу, и фактически российский бизнес сегодня замещает [американский] - в частности, в сельском хозяйстве. Основу торговли между США и Китаем составляет продукция сельского хозяйства - в частности, это кукуруза, это соя, это свинина. Так вот, Российская Федерация, российский бизнес сегодня за счет снижения поставок из Америки - например, свинины - увеличил объем поставок российской свинины на китайский рынок только в этом году в 2,5 раза. То есть фактически российский бизнес сегодня пользуется торговой войной между Китаем и США, увеличивая свое представительство на китайском рынке сообщил Темиргалиев

При этом, добавил он, у США едва ли есть рычаги давления на Китай для сокращения его торговых отношений с Россией.

Китай и Россия - достаточно крупные, самодостаточные игроки, имеющие стратегическое партнерство между собой, поэтому серьезных рисков для этого нет сказал Темиргалиев

Тем временем доктор исторических наук, профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Лузянин в интервью ИС "Вести" отметил сильные позиции председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах с прибывшим в Пекин президентом США Дональдом Трампом.