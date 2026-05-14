Эксперт ВШЭ назвал визит Трампа в Китай заранее провальным Эксперт Лузянин: визит Трампа в поисках поддержки КНР заранее был провален

Москва14 мая Вести.Еще не прилетев в Пекин лидер США Дональд Трамп потерпел поражение в попытке уговорить Китай содействовать в иранском нефтяном конфликте. Такое мнение озвучил ИС "Вести" д.и.н., профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, член Российского совета по международным делам Сергей Лузянин.

Путем давления уговорить Китай работать на американских условиях на иранском треке профессор считает невозможным, поскольку у Тегерана и Пекина стратегические "полусоюзнические" отношения.

Кроме того, иранские энергоносители существенно дешевле обходятся Китаю, чем поставленные из США.

И в этом смысле, конечно, в итоговых документах будет записано, что стороны - Китай и США - договорились о поддержке, урегулировании… общие какие-то фразы, чтобы сохранить лицо Трампа. Но на самом деле в иранском нефтяном политическом кейсе Трамп, еще не прилетев в Китай, потерпел поражение резюмировал Лузянин

Он также обратил внимание, что в своих решениях Трамп действует импульсивно, исходя из ситуации, в то время как китайский лидер Си Цзиньпин мыслит стратегически.