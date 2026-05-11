Политолог Светов: Китай может убедить США пойти на уступки в конфликте с Ираном

Москва11 мая Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин может убедить президента США Дональда Трампа во время его визита в Китай пойти на уступки в соглашении по Ирану. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Эксперт подчеркнул, что война с Ираном далеко от территории США, поэтому Штаты могут торговаться и ожидать, а у Ирана нет такой возможности. По мнению Светова, к уступкам американскую сторону может подтолкнуть Китай.

Возможно, Китай сможет убедить Трампа пойти на какие-то уступки или хотя бы какое-то согласование позиции. А так американцы не видят, похоже, необходимости идти навстречу Ирану в тех требованиях, которые он выдвигает отметил политолог

13-15 мая президент США посетит КНР с госвизитом, сообщили в МИД Китая. По данным агентства Reuters, Трамп в ходе поездки намерен обсудить Россию и Иран.