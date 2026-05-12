Сенатор Джабаров рассказал, может ли Трамп победить Иран военным путем Сенатор Джабаров: Трамп не победит Иран военным путем

Москва12 мая Вести.США следует заключить промежуточное мирное соглашение с Ираном, поскольку военный путь решения конфликта нереалистичен. Такое мнение озвучил ИС "Вести" первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он считает, что ситуация в Иране сейчас будет зависеть от результатов визита американского лидера Дональда Трампа в Китай. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп поднимет тему ближневосточного конфликта, предположил сенатор.

Иран - это не то государство, которое можно сломать. Я думаю, что американцы поняли, и мне почему-то кажется, что Трамп давно пожалел, что он вообще влез в эту авантюру убежден Джабаров

Он добавил, что конфликт с Ираном привел только к негативным исходам: раздоры с европейскими союзниками и повышение цен на нефть.

В Америке близится сезон отпусков. Для Америки каждый доллар, повышающий стоимость бензина или дизеля, конечно, серьезно сказывается на настроениях избирателей. Поэтому я думаю, что Трампу все-таки надо достойно выйти из ситуации и заключить хотя бы промежуточное мирное соглашение с Ираном. Победить Иран военным путем невозможно подытожил сенатор

Ранее МИД КНР анонсировал визит Трампа - встреча двух лидеров будет проходить с 13 по 15 мая. Трамп уже озвучил темы для обсуждения с китайским коллегой.