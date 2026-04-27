Россия и Китай доверяют друг другу, что только укрепляется действиями США Лукьянов: Россия и Китай сейчас доверяют друг другу

Москва27 апр Вести.Россия и Китай на нынешнем этапе двусторонних отношений доверяют друг другу. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

На полях ежегодной российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", которая проходит в Шанхае, Лукьянов утвердительно ответил на вопрос о доверии между двумя нашими странами.

Я думаю, что доверяют, да. В этом смысле лозунги, которые звучат - о том, что такого уровня отношений, как сейчас, не было никогда в истории, - они, в общем, близки к реальности. Не надо считать, что достигли - и все, и навсегда. Все бывает, и я думаю, что отношения будут меняться. Но на данный момент доверие достаточно высокое, а действия американские это доверие только укрепляют отметил Лукьянов

Также в интервью ИС "Вести" Федор Лукьянов отметил: Китай готов интенсифицировать свое сотрудничество с Россией.