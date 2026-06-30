Эксперт рассказал о новом уровне в экономических отношениях России и Китая Востоковед Бабаев: Россия и Китай переходят к производственной кооперации

Москва30 июн Вести.Россия и Китай в двусторонних экономических отношениях переходят на новый уровень - производственную кооперацию. На это обратил внимание директор Института Китая и современной Азии (ИКСА РАН) Кирилл Бабаев.

В беседе с NEWS.ru востоковед отметил, что Москва и Пекин в настоящий момент делают ставку на развитие совместных производств.

Что касается торговли, она сейчас даже немного падает. Но важнее переходить на новый уровень: производственную кооперацию. Например, китайцам выгоднее производить автомобили в России из запчастей, чем импортировать готовые. Это удешевляет продукцию для нас и выгодно для них сказал Бабаев

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем превысил отметку в $200 миллиардов и продолжает расти. По словам главы государства, взаиморасчеты между двумя странами почти полностью проходят в рублях и юанях.