Москва30 июнВести.Россия и Китай в двусторонних экономических отношениях переходят на новый уровень - производственную кооперацию. На это обратил внимание директор Института Китая и современной Азии (ИКСА РАН) Кирилл Бабаев.
В беседе с NEWS.ru востоковед отметил, что Москва и Пекин в настоящий момент делают ставку на развитие совместных производств.
Что касается торговли, она сейчас даже немного падает. Но важнее переходить на новый уровень: производственную кооперацию. Например, китайцам выгоднее производить автомобили в России из запчастей, чем импортировать готовые. Это удешевляет продукцию для нас и выгодно для нихсказал Бабаев
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем превысил отметку в $200 миллиардов и продолжает расти. По словам главы государства, взаиморасчеты между двумя странами почти полностью проходят в рублях и юанях.