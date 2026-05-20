Санакоев: уровень отношений РФ и КНР дает уверенность в долгом сотрудничестве

Москва20 мая Вести.Уровень отношений России и Китая, а также личный пример дружбы глав государств Владимира Путина и Си Цзиньпина дает уверенность в сотрудничестве, которое будет продолжаться долгие годы. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Эксперт также выразил уверенность, что партнерство РФ и КНР пойдет на пользу не только самим странам, но и всему человечеству.

Современный уровень наших взаимоотношений и личный пример глав наших государств, пример настоящей мужской дружбы дают нам уверенность в том, что мы на долгие годы вперед из поколения в поколение будем развивать это сотрудничество. И это станет не только выгодным для народов наших стран, но и для всего человечества заявил Санакоев

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая оказывают стабилизирующее влияние на обстановку в мире, что особенно востребовано в современную эпоху кризисов.