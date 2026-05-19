Москва19 мая Вести.Россия и Китай продолжат привносить важную стабильность в неопределенный мир, а дружба между странами выдержала испытание временем. Об этом говорится в редакционной статье газеты Global Times, приуроченной к предстоящему визиту президента России Владимира Путина в КНР.

Отмечается, что сотрудничество Москвы и Пекина стало опорой для обеспечения международной справедливости.

Китай и Россия — добрые соседи, которых невозможно отдалить, и настоящие друзья, разделяющие как радости, так и горести. Эта дружба выдержала испытание временем … какие бы изменения ни произошли в будущем, Китай и Россия будут спокойно двигаться вперед, привнося драгоценную стабильность и надежду в неопределенный мир благодаря уверенности в своих отношениях говорится в материале

Авторы статьи подчеркивают, что Россия и Китай рассматривают развитие двусторонних отношений как долгосрочный стратегический выбор. При этом здоровое стратегическое сотрудничество Москвы и Пекина, как отмечается, выходит за рамки двусторонних отношений.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. По его словам, отношения между странами играют стабилизирующую роль на мировой арене.

Визит президента России Владимира Путина в Китай проходит 19 и 20 мая.