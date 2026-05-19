Москва19 мая Вести.Отношения России и Китая достигли действительно беспрецедентного уровня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В видеообращении, которое было опубликовано на официальном сайте Кремля в преддверии официального визита в КНР, российский лидер напомнил, что 25 лет назад РФ и Китай подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Это соглашение заложило прочную основу для формирования стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства​​​.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва и Пекин намерены подписать около 40 документов во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай 19-20 мая. Ушаков добавил, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Глава государства 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяться мнениями по важным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.