Санакоев: Москва и Пекин конструктивно взаимодействуют в интересах друг друга

Москва17 мая Вести.Москва и Пекин плодотворно и конструктивно взаимодействуют в целях реализации своих национальных интересов. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель Центра исследований азиатско-тихоокеанского региона Сергей Санакоев.

По его словам, у России и Китая нет дипломатических противоречий.

Пекин достаточно твердо придерживается соглашения о сопряжении наших интеграционных процессов со своей доктриной "Один пояс, один путь", и сопряжении с нашим интеграционным процессом - строительство Евразийского экономического союза. На дипломатическом уровне у нас нет никаких противоречий, мы достаточно плодотворно и конструктивно взаимодействуем для того, чтобы не конкурировать в этом регионе, а наоборот максимально быть во взаимодействии для интересов, конечно же, прежде всего экономики самого региона, так и наших национальных интересов Москвы и Пекина пояснил эксперт

Ранее Санакоев рассказал, что Китай уважает Глобальный Юг не меньше великих держав и не стремится к захвату рынков государств региона.