Москва17 мая Вести.Китай стремится продемонстрировать равно глубокое уважение как к великим державам, так и к странам Глобального Юга. Он не намерен диктовать им свои условия или захватывать их рынки, заявил ИС "Вести" руководитель Центра исследований азиатско-тихоокеанского региона Сергей Санакоев.

По его словам, не случайно встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона попала на передовицы китайских газет именно в день прилета в Пекин президента США Дональда Трампа.

Тем самым я уверен, что Китай хотел продемонстрировать, что они также относятся с большим уважением к странам Глобального Юга, как и к великим державам мира. Китай не намерен диктовать условия в Центральной Азии, захватывать эти рынки или проводить…экспансию через инвестиции. На мой взгляд, этот термин нам навязан с Запада и не соответствует реальностям. С точки зрения Китая 8 миллиардов – это вообще ни о чем. Это небольшая сумма совершенно. Речь идет, конечно же, о совершенно конкретных проектах, которые китайские компании готовы сами же на подрядах осуществить отметил Санакоев

Ранее востоковед Сергей Лузянин сообщил, что на фоне текущей политики США на Ближнем Востоке страны Глобального Юга все чаще видят в Пекине и Москве державы, способные их поддержать.