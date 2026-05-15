Трамп: председатель Китая не играет в игры и сосредоточен на деле

Трамп: Си Цзиньпин полностью сосредоточен на деле и не играет в игры Трамп: председатель Китая не играет в игры и сосредоточен на деле

Москва15 мая Вести.Председатель Китая Си Цзиньпин полностью сосредоточен на деле и не склонен играть в игры, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Трамп признался, что ему нравится такой подход Си Цзиньпина.

Он теплый человек. Но он также полностью сосредоточен на деле, он не играет в игры. Нет никаких разговоров о прекрасной погоде, о звездах и солнце. Он полностью сосредоточен на деле. И мне это нравится, это хорошо отметил Трамп

Президент США рассчитывает на укрепление отношений между Вашингтоном и Пекином. Администрация бывшего президента США Джо Байдена нанесла огромный ущерб этим отношениям.

Трамп совершает 13-15 мая визит в Китай, на 15 мая намечены очередные переговоры глав США и Китая.

Трамп прибыл в Китай с руководителями 16 крупнейших американских компаний. В частности, в Пекин прилетели глава Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и глава Nvidia Дженсен Хуанг.