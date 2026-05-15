Си Цзиньпин заявил, что с Вашингтоном достигнут консенсус в торговых отношениях Си Цзиньпин: США и КНР договорились о поддержании стабильных торговых отношений

Москва15 мая Вести.США и Китай достигли консенсуса в вопросе торгово-экономических отношений и договорились укреплять практическое сотрудничество. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в правительственной резиденции "Чжуннаньхай" в Пекине с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, которые приводит агентство Синьхуа, стороны договорились укреплять коммуникацию и координацию по международным и региональным вопросам.

Мы совместно определили новое позиционирование конструктивных и стратегически стабильных отношений между Китаем и США, достигли важного консенсуса по поддержанию стабильности торгово-экономических отношений сказал Си Цзиньпин

Трамп подтвердил достижение договоренностей между сторонами и заявил, что американо-китайские отношения крайне важны и будут продолжать развиваться. Он подчеркнул, что достижение соглашений принесло большую пользу как обеим сторонам, так и всему миру.

Трамп совершает 13-15 мая визит в Китай, на 15 мая намечены очередные переговоры глав США и Китая.

Трамп прибыл в Китай с руководителями 16 крупнейших американских компаний. В частности, в Пекин прилетели глава Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и глава Nvidia Дженсен Хуанг.