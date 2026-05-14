Москва14 мая Вести.Во время визита в Китай президент США Дональд Трамп нацелен на обсуждение вопросов, которые принесут быстрый результат, прежде всего, это экономика, торговля и инвестиции. Такое мнение выразил заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Юрий Тавровский в интервью ИС "Вести".

Я думаю, что Трамп надеется на какой-то прорыв, на большую сделку в результате этого визита. Америка нуждается в капиталах. И у китайцев есть деньги, которые они могли бы вложить. И у американцев есть деньги, которые они могли бы вложить. То есть, я думаю, что в первую очередь для Трампа важна очень быстрая отдача. А быстрая отдача – это именно торговля, инвестиции, капиталовложения. А стратегические вопросы его, я думаю, волнуют только во вторую очередь считает эксперт

Американский лидер находится с госвизитом в Китае. 14 мая председатель КНР и президент США провели переговоры, которые длились 2 часа 15 минут. Дональд Трамп пробудет в Пекине до 15 мая.