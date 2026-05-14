Москва14 мая Вести.Президент США Дональд Трамп, скорее всего, уедет из Китая "с пустыми руками" – не добившись прогресса в политических вопросах. Такое мнение высказал американист Малек Дудаков, его слова приводит деловая газета "ВЗГЛЯД".

Вполне вероятно, что Трамп уедет из Китая, по сути, с пустыми руками цитирует его издание

По словам эксперта, сейчас Вашингтон является тем, кто де-факто навязывает КНР конфронтационный сценарий развития событий​​​. Дело в том, пояснил он, что в условиях честной конкуренции американские бизнес и промышленность проигрывают китайским.

Поэтому они, что называется, переворачивают доску, устраивают провокации и пытаются бить по партнерам Китая, вроде Венесуэлы или Ирана, чтобы создать проблемы китайской экономике добавил Дудаков

Однако переговорная позиция США довольна слаба, считает политолог. Вашингтон сейчас пытается разменивать американские инвестиции, в том числе в IT-индустрии, на уступки со стороны Пекина. Кроме того, Штаты заинтересованы в том, чтобы Китай закупал американские углеводороды и сельхозпродукцию. Параллельно с этим Трамп может попытаться добиться договоренностей по Тайваню и Ирану. Так, предположил эксперт, по итогам визита президента США в Китай можно ожидать соглашений между главами американских компаний, которые сопровождают его, и Пекином.

Ранее ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин достигли согласия по ключевым вопросам, связанным с Ираном. В частности, лидеры США и Китая заявили, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.